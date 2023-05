20 adresser ransaget

I foråret sidste år udførte politiet en stor aktion, hvor 20 adresser blev ransaget. Her beslaglagde de omkring et ton hash, en mindre mængde hård narkotika og værdier svarende til seks mio. kr.

Tidligere er en 27-årig mand også idømt 14 års fængsel for at varetage narkotikaorganisationens kontanter.

»Takket være en omfattende efterforskning er det lykkedes politiet at afdække, hvordan de store mængder hash er blevet flyttet rundt og gemt på forskellige adresser. Retten har fundet det bevist, at den dømte muliggjorde opbevaring af meget store mængder hash. Det er selvsagt alvorligt, og jeg er derfor tilfreds med rettens domfældelse, og at retten har valgt at udvise ham trods hans lange ophold i Danmark,« lyder det fra specialanklager ved NSK, Lise Hebsgaard.