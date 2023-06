I dag er Kvægtorvets Restauration kendt som Restaurant Kohalen. Det er dog helt ny viden for indehaver Rita Laustsen, at danmarkshistoriens største seriemorder har stået i køkkenet i den ikoniske restaurant.

»Jeg har godt hørt om Dagmar Overbye og de forbrydelser, hun begik i København, men jeg var slet ikke klar over, at hun havde arbejdet her. Vi går meget op i stedets lange historie, så det, at hun har arbejdet her, er rigtig interessant,« fortæller Rita Laustsen til Din Avis.

I godt 25 år har hun drevet Restaurant Kohalen med sin mand. Desværre har hun ingen billeder fra dengang, at Dagmar Overbye var ansat.

»Men det er klart, at jeg vil prøve at finde ud af mere om hendes tid på restauranten,« fortæller Rita Laustsen.

Mange mænd

Ifølge Frederik Strand holdt forholdet ikke med tjener Peter Christian Bisgaard. I stedet søgte Dagmar Overbye væk fra restauranten i Jægergårdsgade til et job på en gård i Vejlby, hvor hun flyttede hen sammen med sin nyfødte søn. Her fik hun et forhold til gårdejeren, men ligesom med tjeneren var det kortvarigt, hvilket går igen og igen i fortællingen om Dagmar Overbye, fortæller Frederik Strand.

»Hun fik forhold til mange mænd i Aarhus og omegn, men det var ens for dem alle, at de var meget problematiske. Der var ingen af forholdene, som var harmoniske.«

Efter opholdet i Vejlby tog hun til sin bedstemor i Randers, hvor sønnen Axel pludselig døde blot et år gammel – ifølge den efterfølgende dødsattest af en lungebetændelse. Det dødsfald har dog senere været omgærdet af mystik, hvilket især blev styrket med den senere historik.

Dagmar Overbye vendte efter Randers tilbage til Aarhus, hvor hun på skift indledte forhold til flere mænd, som hun ligeledes var ansat hos som husbestyrerinde. Hun fødte yderligere to børn, hvoraf den ene bevidst blev efterladt ved en mark nord for Hornslet, inden hun i 1914 valgte at flytte til København.

»Hun fandt en annonce med en tjenesteplads i København, og da det blev sværere og sværere for hende at slå sig igennem i Aarhus, besluttede hun sig for at flytte, og så var det, at den drabsrække, hun blev dømt og kendt for, begyndte,« fortæller Frederik Strand.

I 1920 blev Dagmar Overbye afsløret i at have dræbt adskillige børn, som hun fik betaling for at adoptere fra mødre, som havde født uden for ægteskab. Hun blev dømt for otte drab, men menes at have op til 25 børns liv på samvittigheden. I 1929 døde Dagmar Overbye i Vestre Fængsel, hvor hun afsonede sin livstidsdom.

Indspilningerne til den kommende biograffilm går i gang til oktober, og den forventes at få premiere næste forår.

Artiklen er bragt i samarbejde med Din Avis Randers.