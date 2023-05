Borger mod kommunen: Så mange klagesager bliver vundet

Ni procent af sagerne blev afvist. Det bliver de, hvis borgeren har klaget for sent, opgiver klagen, eller hvis Ankestyrelsen ikke er den rigtige myndighed til at behandle klagen. Så sender de sagen videre.

Det betyder, at i de sidste 25 procent af klagesagerne vurderede Ankestyrelsen, at Randers Kommune ikke havde truffet den rigtige afgørelse - eller at der som minimum var brug for nye oplysninger.

Tæt på gennemsnittet

Af de 329 sager mod Randers Kommune, som Ankestyrelsen sidste år behandlede, blev 45 af dem hjemvist. Det svarer til 14 procent. Når en sag bliver hjemvist, betyder det, at kommunen skal behandle sagen igen og dermed også træffe en afgørelse igen.