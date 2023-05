Byrådsmedlem tiltalt i bizar sag: »Det er det mærkeligste, jeg nogensinde har oplevet«

Politiet vil intet sige. Kommunaldirektøren må intet sige. Og byrådspolitikerne, der først tirsdag blev orienteret om sagen, er underlagt tavshedspligt.

En opsigtsvækkende sag, der trækker tråde til årelang strid og direktørfyring, ender nu ved retten i Randers.

»Jeg fik for længe siden at vide, at jeg var sigtet i sagen, men jeg havde ikke regnet med, at jeg ville blive tiltalt. Det er jeg dog blevet,« fortæller Bjarne Overmark, der sidder i byrådet for Beboerlisten.