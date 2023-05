Vinden har det med at vende hurtigt i nogle brancher.

Efter et 2021 præget af modvind og med et større millionunderskud, kom energi- og vindmølleproducenten Wind Estate ud af 2022 med luft under vingerne.

Faktisk gik det så godt, at man praktisk talt vendte regnskabet på hovedet.

Og der var flere årsager til, at det pludselig gik den rigtige vej.