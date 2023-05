Idømt årelang straf: 30-årig dømt i opsigtsvækkende sag med tråde til narko-netværk

Tilståelsen kommer kun en måned efter, at den 30-årige Mohammad Omaer Rayeq - blev anholdt.

Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Retten i Randers idømte ham 14 års fængsel for at have besiddet og videreformidlet 121,5 kilo amfetamin, 5,5 kilo kokain samt at have besiddet 9,6 kilo hash.