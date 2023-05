Randers FC-direktør i retten: Nu må han vente på afgørelsen

De startede derfor politibilen og kørte efter, så de kunne udskrive en bøde. Ifølge politimanden havde de hele tiden øje på bilen, så de var ikke i tvivl, da de så den samme bil køre over for rødt i krydset Viborgvej/Fladbrovej.

»Der kørte en kassebil foran, og den grønne pil for højresvingende forsvandt, før kassebilen nåede hen til stoplinjen. Men den kørte over, og det gjorde den næste bil (med Søren Pedersen bag rattet, red.) også. Jeg sagde til min kollega, at nu skulle vi have stoppet den bil, før den forsvandt,« forklarede han i Retten i Randers.

Havde selv video med

Selve hastighedsforseelsen havde Søren Pedersen ikke meget at sige til. Det var mest det med, at han skulle være kørt over for rødt, der gjorde, at han valgte at tage sagen i retten i stedet for bare at betale bøden.

»Jeg er ikke bevidst om, at jeg skulle være kørt for stærkt, men jeg vil ikke sige ’nej, det gjorde jeg ikke’,« sagde han blandt andet, da anklageren stillede ham spørgsmål omkring de to lovovertrædelser.

For at bevise, at det slet ikke kan lade sig gøre at køre over for rødt i krydset, havde sportsdirektøren en lille uge forinden været forbi for at optage videoer af lyssignalet.

I retten viste han flere videoer, hvor man kan se, at der - mens der stadig er grøn pil - bliver gult og grønt, for dem, der holder på Fladbrovej og enten skal ligeud eller dreje til venstre (og højre). Han mente, at det beviste, at han ikke kunne være kørt over for rødt, der der ifølge ham stadig er grønt, når pilen slukker.

Står til bøde og klip

Det var politimanden ikke enig i. Han havde også taget en video af lyssignalet med i retten. På hans video slukker den grønne pil for højresvingende, mens der stadig er rødt for de andre. Herefter går der fem-seks sekunder, før der bliver gult og grønt for både ligeudkørende og svingende bilister fra Fladbrovej.

Retten vil nu bruge en uges tid på at kigge videomaterialet igennem, og derfor faldt der ikke dom den dag, hvor sagen var for retten. Søren Pedersen ved derfor ikke på nuværende tidspunkt, om han bliver frikendt for den bøde på 5600 kroner og klip i kørekortet, som anklageren mente, han skulle idømmes.

»Jeg har ikke rigtig nogen fornemmelse lige nu. Det er heldigvis ikke så tit, jeg er i retten. Det her er første gang,« sagde han lige efter fredagens retsmøde.

Artiklen er bragt i samarbejde med Din Avis Randers.