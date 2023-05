Assentoft får flere boliger til leje

Et nyt boligprojekt, der vil betyde 27 almene boliger til Assentoft, er tæt på at lande. Det er Randers Boligforening af 1940, der via RandersBolig har planer om 27 nye boliger – såkaldt tæt/lavt byggeri i ét plan på Skovvangsvej i Assentoft.

Boligerne varierer i størrelse mellem 90 og 103 kvm. og skal imødekomme behovene hos singler, par og mindre børnefamilier. Projektet inkluderer også tilgængelighedsboliger, så også handicappede og dårligt gående kan finde en bolig. Byggeriet er planlagt, så det smelter sammen med det omkringliggende boligområde og det grønne rekreative område.