Undertøjsbutik lukker i storcentret – men bliver i Randers midtby

»Jeg skal altid have noget at gøre med mennesker, og jeg kommer til at savne livet i butikken og rådgivningen af kunderne. Men jeg kommer ikke til at savne alt det administrative arbejde, der følger med til at være selvstændig,« siger hun og fortsætter:

»Dengang var det det rigtige valg at overtage butikken i Torvegade. Men nu er mine børn ikke små længere, og jeg føler, at jeg skal prøve noget andet - i et fag jeg også brænder for.«

Ny søster i midtbyen

Hendes søster Louise overtager dermed styringen af butikken i Randers og forlader den butik i Storcentret, som hun selv var med til at åbne i 1998. Her 30. juni har hun selv 25-års-jubilæum i Fleur.