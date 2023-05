Randers FC henter ny profil til klubben

Sommerens første tilgang er nu er realitet.

Randers FC kan onsdag offentliggøre, at man til sommer henter Oskar Snorre, der kommer til på en treårig aftale efter et kontraktudløb med 1. divisionsklubben HB Køge.

»Jeg glæder mig vildt meget til at komme til Randers. Det har været undervejs i et stykke tid, og jeg er glad for, at det nu er kommet på plads, for det føles som det helt rigtige skridt for mig. Jeg har fået en masse erfaring i HB Køge, og nu er det tid til at tage skridtet op. Jeg skal lære en masse, udvikle mig yderligere og så være klar, når chancen byder sig. Målet er at blive den næste Superliga-målmand i Randers og vise klubben og fansene, at de kan stole på mig,« siger Snorre til klubbens hjemmeside.