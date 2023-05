Gratis koncerter til Randers Festuge: Her er navnene

One Love Marley Band træder herefter på scenen. Det 13 mand store band spiller hitsene fra Bob Marley & the Wailers.

Samme dag er der besøg af bandet Kings Of Rock, der giver sin hyldest til rockbands som Guns N’ Roses, U2, Bon Jovi og D-A-D.

Fredag den 18. august står på coverbandet Keen on Queen, og så er der gjort klar til rockfest, når Almost AC/DC tænder for forstærkerne.

Festugen bliver rundet af med to nye coverbands lørdag den 19. august. Først hedder det ToTo Eclipse og som lukker er det Commitments Souvenir.

»Randers Festuge er glade for, at Tante Olga leverer koncerter ind på en stemningsfuld plads. Sidste år oplevede vi en fantastisk fest i Søndergade, og vi håber, at mange gæster også i år vil komme på besøg og få en god oplevelse,« siger festugechef Mette Bertelsen.