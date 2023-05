Han scorede sit hidtil eneste mål for Randers FC i sin debutkamp, men har altså ikke overbevist nok igennem sæsonen.

»Adam har været et rigtigt godt bekendtskab og en god spiller at have i truppen. Han har gjort det godt, og hans alsidighed har været fantastisk at have i truppen. Vi har dog i fællesskab vurderet, at det ikke skal blive til en permanent aftale i denne omgang, og vi ønsker derfor Adam al muligt held og lykke fremover,« siger sportsdirektør Søren Pedersen.

Jakob Ankersen er pt. noteret for 70 kampe og 6 mål for Randers FC, hvor han den seneste tid primært har fungeret som indskifter.

»Der har været sagt og skrevet meget på det seneste, men når alt kommer til alt, så har jeg haft en fantastisk tid i Randers FC, og jeg kigger tilbage på en masse gode oplevelser og en dagligdag fyldt med gode mennesker i omklædningsrummet og klubben generelt. Jeg har fået vist, at jeg stadig har en masse at byde på, og jeg synes, at jeg har givet en masse tilbage i klubben. Der er nok ingen, der er i tvivl om, at jeg gerne vil have bidraget endnu mere på det seneste, men det er jo som det nu engang er. Nu handler det om at give det sidste til holdet og få en ordentlig afsked, inden jeg skal videre i karrieren,« siger Jakob Ankersen.