27/05/2023 KL. 05:32

»Tidligere måtte vi fastholde børnene«: Nu trækker overlæge i hunde-kostume for at lægge bange børn i narkose

Det var en gammel og streng overlæge, der for år tilbage fik idéen til at spire hos Helge MacIntyre, der i dag selv kan kalde sig overlæge - en rolle, han har valgt at gribe anderledes an.