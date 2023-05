Christoffer fra Hornbæk er blandt Danmarks dygtigste målmænd: »Jeg har rykket mig meget de sidste fem år«

De spillede på det tidspunkt i ligaen, og derfor blev skiftet også et stort skridt op for Hornbæk-drengen.

Skrev hurtigt kontrakt under

Men efter et par år i Aarhus, endte Christoffer Bonde i en »lidt spøjs situation«, som han selv siger. Klubben gik konkurs i april 2021, blev tvangsnedrykket, og alle spillerne blev fritstillede.

»Jeg havde stået en god sæson det år, så det var ikke svært at komme videre. Jeg var meget smigret over, at Skjern ville have mig. Det er en stor klub, så jeg var virkelig ikke i tvivl om det. Da min agent ringede og fortalte mig det, var jeg hurtig til at skrive kontrakten under,« siger målmanden og fortsætter:

»At skifte fra Århus til Skjern var to skridt opad hold- og setup-mæssigt. Jeg var glad for at være i Århus, men Skjern er bare toppen af poppen i dansk håndbold. Jeg tror ikke, der er nogen klub i Danmark, der har et bedre setup. Der er styr på alt.«

Et succesfuldt skifte

Nu har Christoffer Bonde snart været to sæsoner i Skjerns yderst professionelle klub-setup. På den tid er det blevet til en tredjeplads i ligaen, europæisk tophåndbold, en plads på ligaens all star-hold og en pokalfinale, der desværre blev tabt.

»Personligt er det gået rigtig godt. Det har været et sjovt og succesfuldt skifte. Det er pissefedt, når vi en lørdag har vundet en fed kamp over et andet godt hold. Så nyder jeg det sammen med holdkammerater og fans,« siger han.