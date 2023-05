Overvejer flytning af havnebad: Nu kan midlertidig løsning være på vej og give dig mulighed for en dukkert

Det er et af de største byudviklingsprojekter nogensinde på dansk grund, og med 920.000 kvadratmeter og en tidshorisont på 40-50 år er det nemt at miste overblikket over planerne for Flodbyen.

For hvornår kommer der til at ske noget, som du kan få glæde af i din hverdag?

Svaret er: Snart.