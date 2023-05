23/05/2023 KL. 19:30

For abonnenter

Danmarks største energianlæg skulle være diskuteret i byrådet. Men nu har en mail fået politikerne til at udskyde

Politikerne skulle have taget stilling til den videre proces i en sag, der kan gøre det muligt at etablere energianlæg med et samlet areal på næsten 1.500 hektar.