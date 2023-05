»Det har været svært at finde vores varer. Det erkender vi og derfor åbner vi pop-op butikker i Østjylland for at komme tættere på kunderne. I sidste uge lukkede vi efter tre måneder i Horsens og flyttede her til Randers. Når vi skal videre, bliver det til Aarhus eller Viborg,« siger distributøren der også har en interesse i, at de varer hun sælger videre til de lokale forhandlere vokser i antal.

Derfor har hun indgået en to måneders lejeaftale med Morten Sørensen, indehaver af lejemålet Torvegade 1, hvor Telia tidligere havde butik. Men aftalen kan sagtens forlænges, lyder det.