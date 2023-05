»Historisk høje« prisstigninger på vej: Så meget dyrere bliver det at tage bussen

Formand i Midttrafiks bestyrelse, Steen Vindum (V), udtaler til JP Aarhus, at man er nødt til at hæve priserne for at kunne opretholde serviceniveauet. Men at man er vidende om, at det kan føre til en negativ spiral for den kollektive trafik.

»Det er et tveægget sværd, et valg mellem pest og kolera. Egentlig vil vi gerne fastholde lavere priser, så folk har råd, og på den anden side har vi en forpligtelse til, at tingene hænger sammen og at det også er der i fremtiden,« siger Steen Vindum til JP Aarhus.

Bestyrelsesformanden forklarer samtidig, at det ikke er sikkert, at lukninger af eks. busruter kan undgås på trods af de nye takster.

I slutningen af 2022 blev seks busruter i regionen lukket, og man kan altså ikke udelukke, at flere ruter kan få kniven for at holde hånden under økonomien.