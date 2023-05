I ugevis kæmpede de imod: Nu bliver villakvarter forandret for altid

I ugevis har én stridighed sat sit præg på et ellers roligt villakvarter i Dronningborg.

Nu skal områdets beboere vænne sig til tanken om den lange og trafikerede vej, der allerede har udløst søvnløse nætter, og som fremadrettet placerer sig i kvarterets baghave.

Men forude venter flere etaper, der kræver både penge, et hav af undersøgelser og endnu en mulighed for at gøre indsigelser mod det konfliktfylde projekt.