Ny strategi skal reducere kødforbruget: Kan de ældre stadig få flæskesteg eller ej?

»Jeg synes, den retning, der bliver stukket ud fra borgmesterkontoret og udvalgsformanden, er skræmmende. Jeg synes, vi skal have en snak om, hvad man kan være bekendt som politiker. Det handler om politisk vilje, og hvad man vælger at prioriterer. Der foregår mange håbløse projekter,« siger han og fortsætter:

»Der er sket et skred det sidste år, og nu er det så grelt, at vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Det er skræmmende, hvor vi er endt.«

Hvis der er brug for besparelser for at skabe et budget i balance, hvor skal man så spare i stedet?

»For det første er der hele udlændingeområdet. Der er det mælk og honning hele vejen rundt. Der kunne man starte. Man kunne også kigge på de hundredvis af djøf’ere og verdensmålskonsulenter, der laver pseudoarbejde i kommunen. Skal vi virkelig være Randers Kommunes største arbejdsgiver for djøf’ere og papirnussere?« spørger DF’eren.

»Det passer ikke«

Formanden for Omsorgsudvalget, Ellen Petersen (S), fortæller, at måltidsstrategien for det første ikke har noget med besparelser at gøre. For det andet siger hun, at hendes byrådskollega har misforstået en helt central del.

»Nick Zimmermann siger, at de ældre ikke skal regne med at få deres karbonader - og det er ikke rigtig. Det er sådan, at vi udvider sortimentet med nogle flere retter med grøntsager. Det er mere bæredygtigt at spise mindre kød. Og vi ønsker bare at give et alternativ,« siger hun og fortsætter:

»Det er stadig op til den enkelte ældre, der selv betaler for sin mad, at vælge retterne til. Derfor er det ikke rimeligt at komme med den påstand. Det skaber utryghed. Mange ældre tænker ’hvad er det for noget? Kan vi ikke få det mad vi altid har spist?’.«

Hun understreger samtidig, at måltidsstrategien endnu ikke er vedtaget. Den skal først godkendes i Økonomiudvalget og siden i Byrådet.

En lille indsats

Ifølge Ellen Petersen vil det kunne mærkes i klimaregnskabet, hvis flere borgere vælger kødfrie retter til.

»Målet med den nye måltidsstrategi har været at finde det, vi mener, vi kan bidrage med hver især. Hvis hver borger gør en lille insats, så kan det mærkes. Når jeg selv laver frikadeller, bruger jeg masser af havregryn, løg og linser. Jeg fylder godt i af alt andet end farsen,« siger hun og fortsætter:

»Man kan vænne sig til noget andet, men der er ingen, der forlanger, at man skal vænne sig til det, hvis man ikke ønsker det.«

Hun fortæller, at hun slev har smagt det mad - også uden kød - som Madservice Kronjylland laver. Madservice Kronjylland laver blandt andet mad til ældre borgere, der betaler for at få det leveret hver dag, så de ikke selv skal stå i køkkenet.

»Det er fortrinlig mad. I det hele taget kan jeg kun rose dem. Hvor er de dygtige. Det er så lækkert. De udvikler hele tiden nyt. De gør sig virkeligt umage for at lave mad, der er populært hos borgerne, og som de kan lide,« siger Ellen Petersen.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Din Avis.