Lokal murer modtager eftertragtet talentlegat

Både forældre og kollegaer var mødt op på værkstedet i Randers for at overraske den unge håndværker, der hædres for sit talent, sin flid og interesse i faget.

»Det ligger os meget på sinde at støtte op om de unge talenter, der vælger byggebranchen som levevej. Det er vigtigt, da vi allerede mangler faglærte. Alexander er uden tvivl et forbillede: En dygtig håndværker, der gør en ekstra indsats og fortjener at blive anerkendt,« lyder det fra Anders W. Christensen i pressemeddelelsen.

Han er salgskonsulent hos Unidrain og var med til at overrække legatet i Randers.