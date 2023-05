Børn indviede ny udstilling ved at kaste med ønskepinde

»Eeeen, tooooo, treeee – NU!«

Sådan lød det mellem træerne i den sydøstlige del af Nordre Fælled, da børn fra Nordbyens institutioner var samlet fredag 12. maj for at indvie et nyt kunstværk.

Det fortæller Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Børnene har i ugens løb malet og udsmykket deres egne pinde, som de på skift kastede op i et 75 meter langt naturnet i træerne. Idéen bag projektet, som er en del af kunst- og kulturprojektet Al Verdens Kunst, er at skabe kunst af naturmaterialer og udstille det i naturen på Nordre Fælled.