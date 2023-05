Vennegruppe skal til seks Bruce Springsteen-koncerter i år: »Det bliver man aldrig træt af«

Kan man få nok af Bruce Springsteen?

For fire venner er svaret et klart nej.

I slutningen af april var de i Barcelona for at opleve hans første koncert på den europæiske del af sin turné. På søndag skal de se endnu en koncert i Rom. Senere går turen til Göteborg. De skal opleve ham to gange i parken. Inden de slutter af med årets sjette Bruce Springsteen-koncert i Hamborg 15. juli.