Succesfuld forsvarskæmpe afviser Randers FC: »Vi har gjort alt, hvad vi kunne«

Den 28-årige svensker har kun misset en kamp. Det var mod AaB i grundspillets sidste runde, hvor han havde karantæne.

»Det var ikke nemt at skulle tage beslutningen og efterfølgende fortælle klubben, at jeg ikke fortsætter her, for jeg er på meget kort tid blevet en del af et unikt fællesskab.«

»Derfor skal det heller ikke ses som et fravalg af Randers, men i stedet et tilvalg af en anden klub, og den udfordring ser jeg meget frem til,« siger Carl Johansson.

Hvad fremtiden byder på for Carl Johansson, melder historien endnu intet om.

/ritzau/