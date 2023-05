Klub skal finde ny spiller: »Det var ikke nemt at skulle tage beslutningen,« lyder det fra populær svensker

Derfor skal Randers FC nu ud og finde en anden til midterforsvaret.

»Vi har desværre ikke kunnet gøre noget og er ærgerlige over udfaldet, men vi har nu tid til at finde en anden til den position i næste sæson,« konstaterer sportsdirektøren.

Carl Johansson var blevet tilovers i IFK Göteborg og greb muligheden med at komme til Randers FC i vinter, hvor han blev fast mand med det samme.

»Min tid i Randers har givet mig virkelig meget. Det har været en fantastisk tid, hvor jeg har fået spillet en masse på et godt hold og fået vist mig godt frem. Det var ikke nemt at skulle tage beslutningen og efterfølgende fortælle klubben, at jeg ikke fortsætter her, for jeg er på meget kort tid blevet en del af et unikt fællesskab. Derfor skal det heller ikke ses som et fravalg af Randers, men i stedet et tilvalg af en anden klub,« lyder det fra Carl Johansson.