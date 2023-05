Frivillige hjælper fjordens dyreliv: Særlig plante skal gøre en forskel

Man skal efterhånden mange år tilbage, før man finder en tid, hvor dyre- og plantelivet i Randers Fjord var i topform.

Siden 1950’erne er beplantningen stort set forsvundet, og beboerne i- og omkring vandet har brug for en hånd for at komme på fode igen.

Derfor var dykkere og frivillige lørdag den 13. maj troppet op i Udbyhø. Med sig havde de en speciel plante, der skal være med til at skabe et miljø, hvor fjordlivet igen kan trives.