»De kan blive indkaldt til hæren dagen efter, de kommer hjem. De vil kæmpe for deres land, og hvis de bliver sendt til fronten, er der en reel risiko for, at de kan dø,« siger Thomas Poulsen.

Musikerne er mere præcist 21 ukrainere, fordelt på seks bands, der har fået lov til at forlade deres hjemland i omkring to uger for at spille 12 koncerter på forskellige spillesteder i Danmark. Målet er, udover kulturel udveksling, at skaffe penge, der kan bruges til at hjælpe børnehjem, internt fordrevne samt det ukrainske militær.