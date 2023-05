Lastbiler spærrer veje rundt om Randers: Her er der blokeret

Bl.a. har afkørslen motorvejsafkørslen på E45 ved Ødum været blokeret.

Det samme er nu sket på tilkørslen ved Hadsten. Her er der samtidig sket et uheld på motorvejen, som skaber yderligere kø.

Politiet skriver videre, at man er i dialog med chaufførerne for at få løst situationen.

Der opfordres til, at man generelt er opmærksom, lytter til trafikradio og kører hjemmefra i god tid.