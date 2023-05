Der er plads til hurtige pitstop og lange besøg: »Her er vi ikke til besvær«

Stine Jensen fortæller, at hun snakker med mødrene - og fædrene - i Familiehuset om det, der fylder hos dem. Hun tager sig af forældrene, hvor de to andre frivillige i højere grad har fokus på babyerne.

»Det er hårdt at blive forældre. Det er svært at få et forhold til at fungere, så det er rart at komme her, hvor man kan spejle sig i andre. Man kan høre, at andre har de samme følelser. Det er rart, at når man fortæller om en specifik ting, så er der andre, der siger, at det har de også prøvet,« siger Lone.

»I dag ser alt ud ad til på Facebook og Instagram pænt ud - ’det er lykken at være på barsel’ eller ’mig og min mand er bare så forelskede’ - men i virkeligheden er det utroligt sårbart. Når man har små børn, så er det svært at have den der samme dybe, nære relation, som man havde før. Relationen til ens partner og omgangskreds ændrer sig, når man får børn,« siger Stine Jensen.

Her er hele pakken

Det er Lone Øvlisens første besøg i Familiehuset, men noget kunne tyde på, at det ikke bliver det sidste.

»Jeg synes, de tre behandlere burde komme mere end en gang om måneden. Man kan godt mangle nogen at snakke med. Hos jordemoderen og sundhedsplejersken er der fokus på børnene - ikke forældrene. Og der er bare ting, man ikke taler med sundhedsplejersken om. Her er hele pakken. Der er både nogen til at tage sig af børnene og forældrene,« siger hun.

Faktisk synes Stine Jensen, at forældre burde se en sexolog - ligesom børn skal se en sundhedsplejerske.

»Ellers er der ikke nogen til at rette op, når det er svært. Det gavner også børnene. Mange børn mistrives, og det er der mange årsager til, men en af dem er, at deres forældre er blevet skilt,« siger hun.

Artiklen er bragt i samarbejde med Din Avis Randers.