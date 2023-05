Nødplan til vuggestuebørn: Skal sendes fra Munkdrup til Assentoft og passes i pavillon

Fortjener stor ros

Ifølge notatet er det 14 vuggestuepladser, der bliver oprettet i den midlertidige pavillon. De resterende 36 pladser i den nye institution bliver først taget i brug, når de nye bygninger er klar til brug.

»I halvandet år har vi haft fokus på børnepasningen. Vi har fulgt det tæt, og det gør vi stadig. I det halvandet år er der kun tre børn, der ikke har fået plads inden for deres eget distrikt,« siger udvalgsformanden.

Randers Kommune er delt ind i fem pasningsdistrikter: Nordvest, Nordøst, Midt, Sydvest og Sydøst. Munkdrup ligger i Sydøst.

»Vi politikere har sagt, at vi skal have et nærhedsprincip, hvor et barn, der ikke kan få en plads i sit eget distrikt, får en plads tættest på der, hvor barnet og forældrene bor, og af og til tager vi hensyn til forældrene arbejdsplads,« siger Mogens Nyholm og fortsætter:

»Vi kan ikke trylle, men vi forsøger at dele sol og vind lige. Jeg ved, at dem, der visiterer, gør alt for at opfylde det, forældrene gerne vil. Jeg ved, at de knokler virkelig. Både forældre og forvaltningen fortjener stor ros fra mig for deres måde at være på i den her pressede situation.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Din Avis Randers.