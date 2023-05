Retten i Randers har torsdag dømt en 32-årig mand til to års fængsel for hvidvask.

Et halvt år af straffen er ubetinget og skal dermed afsones.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Manden er dømt for, at have stillet to virksomhedskonti til rådighed for kriminelle til hvidvask i en sag, som JP Randers har fulgt tæt.