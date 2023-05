Hvor stor er din formue? Se, om du er rigere end gennemsnittet

Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at landets rigeste kommune ligger i Nordsjælland - og nærmere bestemt Gentofte Kommune.

Her er den gennemsnitlige formue på 7,4 mio. kr. per voksen, hvilket er langt over landsgennemsnittet på 2,1 mio. kr. Det viser en ny analyse fra Arbejderbeveæglsens Landsråd.