Den stilling er nu blevet besat af hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt, der dækker hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive, Thomas Balle Kristensen.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Og for at erstatte ham, konstitueres hospitalsdirektør for Regionshospitalet Randers, den tidligere skatteminister Jonas Dahl, så som ny hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt.

Og ifølge pressemeddelelsen fra regionen, er det ikke planen, at der skal konstitueres en ny direktør på Regionshospitalet Randers i perioden frem til ultimo 2023, hvortil de to konstitueringerne løber.