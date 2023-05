Narkogæld, hvidvask og ulovlige millioner til Mellemøsten: »De har lovet mig løn for at være stråmand«

Da en 32-årig mand havde købt narkotika på klos for titusindvis af kroner, begyndte dummebøderne, overfaldende og truslerne angiveligt at skylle ind over ham.

Han turde ikke andet end at overgive sine konti til en række banderelaterede personer, og det er grunden til, mener han selv, at han i dag sidder tiltalt for hvidvask af et tocifret millionbeløb.