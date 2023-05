Håndboldklubben uden hal: »Lige nu ser jeg ikke lyst på det«

»Vi vil helst ikke spredes ud på for mange haller. Vi vil gerne have et ordentligt miljø at træne i, hvor man møder nogle af de andre hold fra klubben i hallen. Ellers bliver man ensom, hvis man bliver kastet rundt og skal træne et nyt sted hver gang. Jeg håber, vi finder et sted, hvor vi føler os nogenlunde hjemme,« siger han.

Hele området mangler hal

Kenneth Lionett frygter som sådan ikke, at det mulige kommende hal-kaos vil koste klubben eksisterende medlemmer. Men han frygter, det vil koste mulige medlemmer.

»For første gang har vi ikke et hul på pige-kæden. Helt op til U17 har vi hold på alle årgange - de hold skal vi nok holde på. Det er mere opstart med nye hold, der bliver vanskeligt uden en hal. Dem, der flytter til området, og som gerne vil starte til håndbold, tænker nok ikke på at starte i en klub uden en hal,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke kun os, der mangler en hal. Det er IFO’en, RGF, fodboldklubben og hele området. Det er os alle sammen, der mangler den. Alle politikerne sige, at der nok skal komme en hal. Ja, ja. Men hvornår? Det kommer der ikke nogen hal af. Vi ved ikke, om vi er købt eller solgt.«

Det, der blandt andet ærgrer håndboldformanden, er, at politikerne først skal i budgetforhandlinger til efteråret. Der kan altså være lange udsigter til en afklaring for klubben.

»Men jeg vil gerne høre deres idéer, og hvad de tænker at gøre. Der er en masse løsninger i spil, men hvad sigter man efter? Vi vil gerne have en god, saglig dialog, så der ikke går for lang tid. Lige nu er alting så flyvsk, og man er bare ved at lappe næste sæson.«

