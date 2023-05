Seks års fængsel: 31-årig mand dømt for at køre tysk ægtepar ihjel

31-årige Mikkel Hvid Tønnesen fra Hinnerup får seks års fængsel for at have kørt et tysk ægtepar ihjel i juli 2022, imens han var påvirket af euforiserende stoffer.

Dommen er afsagt af Retten i Randers mandag.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den 31-årige har erkendt, at han var påvirket, da han sad bag rettet. Han nægter dog at have gjort sig skyldig i vanvidsbilisme.