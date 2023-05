Det var ikke den oprindelige plan, at den nye, store ringvej skulle løbe klos op ad det tætbefolkede villakvarter.

En undren har bredt sig som en steppebrand. For når en af beboerne i Rismøllekvarteret holder to kort over hinanden, er linjerne langt fra identiske.

Den ene kører pænt udenom både fredsskov og villakvarter. Den anden slår pludseligt et sving og kolliderer med et skovområde fyldt med frede flagermus.