Trods blandet succes: Venstre og SF vil have borgerforslag i byrådet

SF og Venstre ønsker, at det fremover skal være muligt for borgerne at udarbejde borgerforslag, som skal behandles af byrådet, hvis de får opbakning nok.

Sådan lød det i en pressemeddelelse fra de to partier tidligere på dagen.

Samarbejdet er et atypisk et af slagsen. Især i en randrusiansk kontekst, hvor de to partier lokalpolitisk flere gange har været i totterne på hinanden.