Få overblikket: Gigantisk anlægsprojekt på vej - skal lette livet for pendlerne

Hvis du dagligt pendler på E45, er kø højst sandsynligvis ikke fremmed for dig.

Og problemerne gælder ikke kun på selve motorvejen, for køerne forskubber sig, så det ofte også er et problem at komme af motovejen.

Den trafikale udfordring er Vejdirektoratet nu i gang med at løse på tre ud af fire tilslutningsanlæg rundt om byen - et projekt, der ifølge »Infrastrukturplan 2035« er estimeret til at koste 231 mio. kr.