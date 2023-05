I 7 år har hun været fanget i bolighelvede: Nu er første skridt mod lovændring taget

Da Karina Pedersen købte sit nybyggede hus, havde hun igen idé om, at det, der skulle have været hendes drømmehus, i stedet viste sig at blive et - indtil videre - syv år langt mareridt.

Huset er ramt af voldsomt byggesjusk, og sagen har udviklet sig til et årelangt slagsmål om, hvem der skal betale for udbedringen af skaderne.