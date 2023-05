Efterskoleforstander er modstander af nyt forslag: »Vi kan se, at eleverne tager et tigerspring i 10. klasse«

Danmark skal have en ny ungdomsuddannelse kaldet hpx, og det betyder samtidig, at 10. klasse skal afskaffes. Det er to af de helt centrale anbefalinger fra Reformkommissionens seneste rapport, der udkom i dag.

Det falder dog ikke i god jord hos Per-Olaf Schmidt, efterskoleforstander på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole, der har et helt klart budskab til politikerne.