4-0 mod Brøndby, 1-1 mod FC Nordsjælland og 1-0 mod FC København.

Et hurtigt kig på Randers FC’s seneste resultater afslører et hold, der må summe af selvtillid forud for søndagens kamp mod Viborg FF.

Holdet er ubesejret i mesterskabsspillet og kan med en sejr nærme sig AGF og ikke mindst Viborg på fjerde- og tredjepladsen.