Se billederne: Sådan vil ny ringboulevard forandre Dronningborg

Fredag blev beboerne i Rismøllekvarteret sendt på weekend med et chok.

Her kom det nemlig frem, at forvaltningen anbefaler politikerne at lade byens nye ringboulevard køre tværs igennem kvarterets baghave på en måde, hvor der kun er 50 meter fra den nærmeste villa til midten af den nye hovedpulsåre.