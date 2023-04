Mere gennemsigtighed

Kenneth Koed Nielsen har en kandidatgrad i statskundskab fra Aarhus Universitet og har siden 1993 arbejdet med ledelse i offentlig forvaltning.

Han ser frem til at begynde i sin nye stilling i Randers Kommune:

»Jeg glæder mig til at komme ind i en kommune og forvaltning, der er i rivende udvikling, og hvor der er gang i at bygge daginstitutioner og gang i at tilpasse forvaltningen, så den også følger med. Det bliver en fornøjelse at blive en del af et velkvalificeret hold - det gælder både chefgruppen og medarbejderne,« siger Kenneth Koed Nielsen og fortsætter.

»Det at Randers Kommune er en organisation, der tænker tværgående og samarbejdende, synes jeg, er utroligt attraktivt og det er helt sikkert, at jeg får stor gavn af det, når vi skal skabe en mere gennemsigtig økonomi til gavn for både forvaltning og borgere.«