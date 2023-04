Nyt i sag om spøgelsesbåd: »De fortjener et klap på skulderen«

En spøgelsesbåd har i en uge skabt kaos i lystbådhavnen i Uggelhuse.

Den faldefærdige og hullede båd drev rundt til fare for skibstrafikken, og blev af den grund flyttet og dumpet af marineværnet.

Som JP Randers tidligere har beskrevet, ville ingen tage ansvar for at få flyttet bådvraget, som blokerede for de andre både i den lille havn.