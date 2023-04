»Ja, den bliver grim og støjende«: Ny løsning sender ringvej gennem villakvarters baghave

Da der for år tilbage skulle graves en rende til en gasledning, slog flere huse i kvarteret revner, og frygten er derfor, at kvarterets huse vil blive ødelagt, hvis man begynder at etablere en stor vej på den plastiske ler ved boligerne. Men der er altså ingen grund til bekymring, lyder det nu fra forvaltningsdirektør Jens Heslop.

»COWIs geotekniske analyser viser, at der er plastisk ler i kvarteret, og jo længere ned i jorden, man kommer, des mere plastisk ler. Det havde vi også forventet. Derfor har vi gjort meget ud af at undersøge, om man risikerer sætningsskader på boligerne i Rismøllekvarteret, og her er svaret nej,« siger han.

Han forklarer, at der ifølge COWIs analyser er et lille areal rundt om vejen, hvor der ville have været risiko for sætningsskader, hvis der var byggeri der. Men det er ikke tilfældet.

»Vejen bliver konstrueret på en facon, hvor konklusionen fra COWIs geofysiske og geotekniske eksperter er, at det ikke vil give sætningsskader på husene - heller ikke de huse, der er tættest på,« siger Jens Heslop.

Alligevel bliver der lagt en ekstraudgift ind til etablering af vejen, som vil gå til at få gennemfotograferet fundamentet ved alle nærliggende huse.

»Det er en del af proceduren, når man arbejder i den type jord. Skulle der mod forventning komme en skade, er det en forsikringssag, og så skal vi selvfølgelig nok betale, men risikoen er altså vurderet til at være ikke-eksisterende,« fastslår Heslop.

At nedgravningen af en gasledning i sin tid gav skader på flere huse skyldes ifølge direktøren formentlig, at den blev nedgravet markant tættere på husene, og at der på det tidspunkt ikke blev taget hensyn til den plastiske ler.

Støjværn eller ej?

I anbefalingen til politikerne er der ikke lagt op til at etablere støjværn mellem den nye vej og boligkvarteret.

»Støjgenerne er undersøgt, og selv om vejen vil støje, overholder den de støjkrav der er, hvilket betyder, at der ikke er lovkrav om støjværn ved etablering af den anbefalede vej. Men om der alligevel skal tænkes i støjdæmpende foranstaltninger er op til politikerne,« siger Jens Heslop.

Han understreger dog, at der er grænser for, hvad der kan gøres. Som nævnt er der pga. den plastiske ler en risikozone i et lille areal omkring vejen. Det areal når ikke op til boligerne, men begynder man at pille ved jorden mellem vejen og boligerne, kan risikoen for sætningsskader pludselig ændre sig. Derfor kan kommunen - ifølge direktøren - eksempelvis ikke begynde at plante træer mellem vejen og boligerne.

Han er klar over, at generne fra en vej, der ikke afskærmes, kan få konsekvenser for boligejerne tættest på.

»Som kommune må vi kun købe boliger, hvis vi har hjemmel til det, f.eks. hvis vejen skal gå igennem et hus - og ikke fordi vi synes, det er synd for vedkommende. Vi må heller ikke begynde at give erstatning, fordi vi gør noget, der kan få værdien for det pågældende hus til at falde. Det er ganske enkelt ulovligt for os,« konstaterer han.

Derfor frarådes de andre veje

I undersøgelsen har der været tre linjeføringer i spil: To fra forvaltningen og én, som beboerne i Rismøllekvarteret selv har foreslået.