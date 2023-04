Efter fire år er det slut. Det randrusianske iværksættereventyr Limitless Card har kastet håndklædet i ringen.

Det var derfor også en ærgerlig, men afklaret ejer, JP Randers fangede over telefonen.

»Det har bare været, som det har været. Konceptet er godt. Det har bare været svært at få folk til at forstå, hvad det er for et produkt, og hvordan det virker,« forklarede iværksætter og direktør i virksomheden Omran Hamidi.