Derudover sigtes han for grov vold ved 18. februar at have stukket en mand i ballen med en kniv på gaden i Randers.

Han sigtes desuden for 16. april at have truet en kvinde i Nyborg, hvor han bl.a. fremviste en kniv.

Den 25-årige blev anholdt onsdag formiddag. Anklagemyndigheden anmoder om dørlukning ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker derfor p.t. ikke at oplyse yderligere om sagen.