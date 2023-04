En 27-årig mand har som den femte ud af de ti mænd, der den 6. april 2022 blev varetægtsfængslet i forbindelse med en stor, koordineret politiaktion dagen forinden, fået afgjort sin sag. Det er sket ved Retten i Randers.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har fået den 27-årige idømt fængsel i 14 år for sin rolle i en narkotikaorganisation, der har stået bag indsmugling af 157 kilo kokain og 3,4 tons hash.

Den nu dømte mand tilstod over for en dommer, at han i en periode fra efteråret 2019 til foråret 2022 modtog, vekslede og transporterede mindst 53 millioner kroner i kontanter samt et større beløb i udenlandsk valuta som led i narko-organisationens virke. Narko-organisationen var anført af en 33-årig mand, der i februar blev idømt 17 års fængsel for at være den centrale person bag indsmuglingen af de store mængder narkotika.