Min sindsstemning netop nu?

»Jeg har det fint. Det er det korte svar. Jeg er ikke den filosofiske type, der render rundt og tænker en masse dybe tanker om livet. Det lader jeg andre om. Der vil altid være udfordringer i tilværelsen. Nogle gange går det godt, andre gange går det skidt. Sådan er det. Derfor tager jeg også tingene, som de kommer. De ting, jeg kan gøre noget ved, dem forsøger jeg at ændre, og de ting, jeg ikke kan gøre noget ved, dem lader jeg ligge. Jeg har sindssygt travlt med arbejde for tiden, men det gør ikke noget. Det får mig ikke til at ligge under dynen om morgenen og mærke efter, om jeg føler mig stresset. Jeg står bare op og går i gang med dagens opgaver. Hvis jeg føler mig presset, tager jeg en fridag, og så klør jeg på igen. Sådan var det også, da jeg var fodboldspiller. Jeg kan ikke mindes en eneste kamp, hvor noget uden for banen påvirkede mig indenfor. Når jeg snørede støvlerne og gik ind over kridtstregerne, eksisterede alt det udenom ikke. Jeg tror, at mange psykiske problemer hænger sammen med, at man ikke foretager sig noget. Det er ikke sundt bare at sidde og glo ud i luften. Man er nødt til at komme på benene og kæmpe. Både i livet og på fodboldbanen.«